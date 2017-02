AXN 18:35 bis 20:15 Thriller New Town Killers GB 2008 20 40 60 80 100 Merken In einem Außenbezirk von Edinburgh lebt der Teenager Sean mit seiner hoch verschuldeten Schwester Alice. Um der Schuldenfalle zu entfliehen, geht Sean auf ein dubioses Angebot eines steinreichen Bankers ein, der sich aus lauter Langeweile ein kriminelles Katz-und-Maus-Spiel ausgedacht hat: Sean bekommt 12.000 Pfund, wenn er es schafft, die nächsten 12 Stunden am Leben zu bleiben. Als Sean nach kurzem Zögern einwilligt, schwärmen die Jäger aus, und das Spiel auf Leben und Tod beginnt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dougray Scott (Alistair Raskolnikov) Alastair Mackenzie (Jamie Stewart) James Anthony Pearson (Sean Macdonald) Liz White (Alice Kelly) Charles Mnene (Sam) Shelley Conn (Julie Stewart) Leon Butler (Polizist) Originaltitel: New Town Killers Regie: Richard Jobson Drehbuch: Richard Jobson Kamera: Simon Dennis Musik: Stephen Hilton Altersempfehlung: ab 16