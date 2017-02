13th Street 04:40 bis 06:20 Thriller Die Vorahnung USA 2007 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Als Linda Hanson die Nachricht vom Unfalltod ihres Mannes Jim erhält, bricht für die zweifache Mutter eine zusammen. Doch der nächste Tag ist noch schockierender: Jim sitzt quicklebendig am Küchentisch. Zunächst glaubt Linda geträumt zu haben, doch am Morgen darauf ist sein Tod wieder grausame Realität. Was ist Realität und kann sie Jims Tod verhindern? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sandra Bullock (Linda Hanson) Julian McMahon (Jim Hanson) Shyann McClure (Megan Hanson) Courtney Taylor Burness (Bridgette Hanson) Nia Long (Annie) Peter Stormare (Dr. Roth) Irene Ziegler (Mrs. Quinn) Originaltitel: Premonition Regie: Mennan Yapo Drehbuch: Bill Kelly Kamera: Torsten Lippstock Musik: Klaus Badelt Altersempfehlung: ab 12