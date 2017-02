Tobin Frost wird von der CIA als Verräter gesucht. In Kapstadt gelingt es seinen ehemaligen Kollegen, ihn festzusetzen. Doch als das Safe House, in dem er sich befindet, von Söldnern angegriffen wird, gelingt ihm und dem CIA-Agenten Matt Weston die Flucht. Nun werden beide von Killern gejagt, die mächtige Hintermänner zu haben scheinen. Frost setzt alles daran, den wahren Verräter zu entlarven. In Google-Kalender eintragen