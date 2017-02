13th Street 01:10 bis 01:55 Serien The Art of More - Tödliche Gier Das Interview USA 2015 Stereo 16:9 Merken Brukner (Dennis Quaid) wird von seiner Vergangenheit eingeholt, als am Vortag der Auktion Beweise für seine jüngsten Vergehen ans Licht kommen. Er erkennt, dass Graham (Christian Cooke) ihn hintergangen hat und will sich rächen. Roxanna (Kate Bosworth) findet vernichtende Beweise gegen Graham und überlegt, wie sie diese verwenden will. Uzay (Hamza Haq) und Demir (Saad Siddiqui) gehen einen Schritt weiter. Sie versuchen Hassan (Patrick Sabongui) zu überreden, Graham aus dem Weg zu schaffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Cooke (Graham Connor) Kate Bosworth (Roxanna Whitman) Cary Elwes (Arthur Davenport) Dennis Quaid (Samuel Brukner) Patrick Sabongui (Hassan Al Afshar) Joe Cobden (Todd Fletcher) Savannah Basley (Elizabeth Mason) Originaltitel: The Art of More Regie: Jeff Renfroe Drehbuch: David Kob Kamera: Pierre Jodoin Musik: Mario Sévigny