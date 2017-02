13th Street 23:40 bis 00:25 Serien The Art of More - Tödliche Gier Vierblättriges Kleeblatt USA 2015 Stereo 16:9 Merken Davenport (Cary Elwes) richtet eine Wohltätigkeitsveranstaltung für das MoMa aus. Weil hier Freunde und Widersacher unter einem Dach zusammenkommen, führt das zu Spannungen. Ausgerechnet als Graham (Christian Cooke) ein dunkles Geheimnis von Roxanna (Kate Bosworth) aufdeckt, taucht das FBI auf, um ihn zu befragen. Brukner (Dennis Quaid) entwickelt derweil immer stärkere Gefühle für Roxanna und beschließt außerdem, eine politische Karriere in Angriff zu nehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Cooke (Graham Connor) Kate Bosworth (Roxanna Whitman) Cary Elwes (Arthur Davenport) Dennis Quaid (Samuel Brukner) Originaltitel: The Art of More Regie: Shawn Piller Drehbuch: David Kob Kamera: Pierre Jodoin Musik: Mario Sévigny