13th Street 22:35 bis 22:50 Filme Five Minutes D 2014 Nach einer Vorlage von J. Robert Bren, Gladys Atwater Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Als John und seine Tochter Mia von Zombies angegriffen werden, können sie sich in letzter Sekunde in ihre Wohnung retten. Doch John wurde im Kampf gegen einen der Untoten verletzt. Unsicher, ob er dabei infiziert wurde, bleibt ihm nur ein Test: Er muss sich erinnern, denn das erste Symptom ist ein Gedächtnisverlust innerhalb von fünf Minuten. Während die Zombiehorde versucht, in die Wohnung einzudringen, stehen John und Mia vor einer schrecklichen Entscheidung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kieran Bew (John) Hannah Chinn (Mia) Elena Trust (Mother) Originaltitel: Five Minutes Regie: Maximilian Niemann Drehbuch: Maximilian Niemann Musik: Daniel Elias Brenner Altersempfehlung: ab 16