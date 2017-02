FOX 04:30 bis 05:10 Krimiserie Blue Bloods - Crime Scene New York Die letzte Drohung USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Eine Anruferin versetzt Danny in helle Aufregung: Die Frau droht damit, erst den Mann, der wegen Trunkenheit am Steuer ihre Eltern auf den Gewissen hat, und anschließend sich selbst zu töten. Danny muss sich beeilen, wenn er eine Katastrophe verhindern will. Frank begleitet derweil seinen Enkel Sean auf einen Schulausflug. Er versucht, die Aufsichtsperson davon zu überzeugen, nicht ganz so streng zu sein. Dann könnten die Kinder endlich ein bisschen Spaß haben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donnie Wahlberg (Danny Reagan) Bridget Moynahan (Erin Reagan-Boyle) Will Estes (Jamie Reagan) Len Cariou (Henry Reagan) Tom Selleck (Frank Reagan) Amy Carlson (Linda Reagan) Sami Gayle (Nicky Reagan-Boyle) Originaltitel: Blue Bloods Regie: David M. Barrett Drehbuch: Daniel Truly Kamera: Craig DiBona Musik: Mark Snow