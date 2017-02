FOX 03:05 bis 03:45 Krimiserie Blue Bloods - Crime Scene New York Manhattan Queens USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Danny und Baez ermitteln in einem mysteriösen Mordfall. Das Opfer ist die Drag-Queen Tiffany Lamp, die durch eine Reality-Show im Fernsehen Berühmtheit erlangte. Wer ist für die grausame Tat verantwortlich und hat Lamps Leiche anschließend in einem städtischen Park abgelegt? Unterdessen überprüft Erin einen Drogenfall - allerdings nicht aus freien Stücken: Sie wurde von der Mutter des Angeklagten, dessen Prozess bald ansteht, entführt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donnie Wahlberg (Danny Reagan) Bridget Moynahan (Erin Reagan-Boyle) Will Estes (Jamie Reagan) Len Cariou (Henry Reagan) Tom Selleck (Frank Reagan) Amy Carlson (Linda Reagan) Sami Gayle (Nicky Reagan-Boyle) Originaltitel: Blue Bloods Regie: Donnie Wahlberg Drehbuch: Willie Reale Kamera: Craig DiBona Musik: Mark Snow

