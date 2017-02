FOX 01:15 bis 02:05 Comedyserie Shameless - Nicht ganz nüchtern Der Racheengel USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Frank würde sich gerne bei Fionas Hochzeit einbringen und bietet großzügig an, den Empfang zu bezahlen. Um das notwendige Kleingeld dafür aufzutreiben, ist er sich auch nicht zu schade, durch die Stadt zu ziehen und ein paar Betrügereien abzuziehen. Sean fürchtet allerdings, dass Frank seine Tochter durch die krummen Machenschaften am Ende nur enttäuschen wird und spricht Klartext mit ihm. Daraufhin entbrennt zwischen Sean und Frank ein heftiger Streit, der auf beiden Seiten mit Verletzungen endet... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William H. Macy (Frank Gallagher) Emmy Rossum (Fiona Gallagher) Jeremy Allen White (Lip Gallagher) Ethan Cutkosky (Carl Gallagher) Shanola Hampton (Veronica Fisher) Steve Howey (Kevin Ball) Emma Kenney (Debbie Gallagher) Originaltitel: Shameless Regie: Anthony Hemingway Drehbuch: Sheila Callaghan Kamera: Kevin McKnight Altersempfehlung: ab 16