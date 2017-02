FOX 10:10 bis 10:55 Krimiserie Navy CIS Das Anax-Prinzip USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Navy-Lieutenant Paul Booth wird in einem Park erschossen. Gibbs und sein Team kommen einem streng geheimen Projekt auf die Spur, an dem er beteiligt war: Die Telles-Forschungsgruppe hat Hybriden aus Insekten und Maschinenteilen entwickelt, um sie im Krieg einzusetzen. Als er davon erfuhr, wollte Booth die Weiterführung des Projekts verhindern. Eine weitere Person wird bedroht: Penelope Langston. Sie ist eine ehemalige Mitarbeiterin von Telles und die Großmutter von McGee! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) Cote De Pablo (Ziva David) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Sean Murray (Timothy McGee) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Rocky Carroll (Leon Vance) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Arvin Brown Drehbuch: Nicole Mirante