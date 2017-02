FOX 07:10 bis 07:50 Krimiserie Navy CIS Schwanengesang USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Suche nach dem Hafenmörder geht weiter: Die Ermittler finden heraus, dass das mysteriöse Auge in Tonys Glas Trent Kort gehört, einem alten Bekannten der CIA. Kort informiert das Team darüber, dass ein ehemaliges Navy-Mitglied in einem CIA-Programm zum Killer ausgebildet wurde. Seitdem rächt er sich an all denen, die ihn seiner Meinung nach übergangen und zu wenig beachtet haben: die hohen Tiere der Navy. Gibbs bittet Mike Franks um Hilfe, um den Täter endlich zu stellen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Special Agent Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Special Agent Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Cote De Pablo (Special Agent Ziva David) Sean Murray (Special Agent Timothy McGee) Rocky Carroll (NCIS Director Leon Vance) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Tony Wharmby Drehbuch: Don McGill, Jesse Stern Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk

