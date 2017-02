ZDF neo 01:10 bis 03:00 Thriller Internal Affairs - Trau ihm, er ist ein Cop USA 1990 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Polizist Raymond Avila soll in der Abteilung für interne Polizeiangelegenheiten einen Korruptionsfall aufklären. Schon bald gerät der von allen geschätzte Kollege Peck ins Visier. Die beiden Superstars Richard Gere und Andy Garcia liefern sich unter der Regie des Briten Mike Figgis als verfeindete Cops ein atemberaubendes Duell, in dem die Grenzen von Gut und Böse immer mehr verschwimmen. Der lebensfrohe und gut aussehende Streifenpolizist Dennis Peck (Richard Gere) erfreut sich nicht nur als Kollege und Kumpel allgemeiner Beliebtheit, er hat auch bei den Frauen viel Erfolg, ist zum vierten Mal verheiratet und kümmert sich rührend um seine neunköpfige Kinderschar. Obwohl er nur ein kleiner Cop bei der Los Angeles County Police ist, verfügt er über ein nicht unerhebliches Vermögen, was schon manch einen Vorgesetzten stutzig gemacht hat. Sein Gegenspieler ist der smarte Sergeant Raymond Avila (Andy Garcia). Kühl kalkulierend und karrierebewusst ist er gerade in die Abteilung "Internal Affairs Division" befördert worden, die, mit speziellen Vollmachten ausgestattet, Fälle von Korruption und anderen Verbrechen in den eigenen Reihen aufspürt. Zusammen mit seiner Kollegin Amy (Laurie Metcalf) stößt er bei einer Routineuntersuchung auf einige Ungereimtheiten im Leben von Policeofficer Van Stretch (William Baldwin), einem engen Freund von Peck, und es dauert nicht lange, da hat Raymond eine Verbindung Pecks zu einem kriminellen Schwergewicht in L.A. aufgedeckt. Für eine Anklage braucht er Van als Zeugen, doch Peck bringt seinen alten Kumpel in einem fingierten "Dienstunfall" für immer zum Schweigen. Um seinen Verfolger zu provozieren, macht sich Peck sogar an die attraktive Frau von Raymond (Nancy Travis) heran. Nun bricht für Jäger und Gejagten ein besessen geführtes Psycho-Duell aus, das am Ende nur einer gewinnen kann. Ein lukrativer Deal wird Peck schließlich endgültig zum Verhängnis: Er soll das vermögende Ehepaar Aroca im Auftrag dessen Sohnes für eine beträchtliche Summe aus dem Weg räumen. Peck zögert nicht lange und erfüllt nicht nur in gewohnt professioneller Manier seinen Auftrag, sondern entledigt sich auch gleich der beiden Zeugen, seines Auftraggebers und dessen Frau. Als Pecks Frau Heather (Annabella Sciorra) davon erfährt, kann sie nicht mehr länger schweigen. Jahrelang hat sie bei den skrupellosen Machenschaften und Frauengeschichten ihres Mannes zugesehen - jetzt aber wendet sie sich an Raymond Avila. Eine dramatische Geschichte, eine bis in die Nebenrollen hervorragende Besetzung und eine erstklassige Inszenierung garantieren nervenaufreibende Spannung bis zum furiosen Finale. Hochkarätig mit Richard Gere ("Pretty Woman") und Andy Garcia ("The Untouchables", "Black Rain") besetzt, markiert der packende Thriller das amerikanische Regie-Debüt des britischen Meisterregisseurs Mike Figges. Den Konflikt zwischen dem methodisch arbeitenden und ehrgeizigen Beamten Raymond Avila, der an das Gesetz und das System glaubt, und dem schillernd-zynischen, aber auch charismatischen Gegenspieler Dennis Peck, der das Gesetz verachtet und der seine Menschenkenntnis im Zweifel gegen seine Mitmenschen einsetzt, hat Figgis ebenso spannend wie glaubwürdig in Szene gesetzt. Besonders überzeugt Richard Gere, diesmal nicht in der Rolle des sympathischen Schwadroneurs und Frauenliebhabers, vielmehr als ambivalente und gebrochene Figur, die sich einzig und allein den Gesetzen der Macht und des Geldes verschrieben hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Gere (Dennis Peck) Andy Garcia (Raymond Avilla) Nancy Travis (Kathleen Avilla) Laurie Metcalf (Amy Wallace) Richard Bradford (Grieb) William Baldwin (Van Stretch) Michael Beach (Dorian Fletcher) Originaltitel: Internal Affairs Regie: Mike Figgis Drehbuch: Henry Bean Kamera: John A. Alonzo Musik: Mike Figgis, Anthony Marinelli, Brian Banks