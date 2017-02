ZDF neo 23:35 bis 01:10 Thriller Blue Steel USA 1989 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die junge, unerfahrene Polizistin Megan tötet bei ihrem ersten Einsatz in Notwehr einen Einbrecher und bemerkt nicht, wie ein Unbekannter die Waffe am Tatort entwendet. Ohne Beweise gerät sie zunehmend unter Druck und wird vom Dienst suspendiert. Als ihr auch noch weitere Morde angelastet werden, versucht Megan den psychopathischen Killer mit allen Mitteln zur Strecke zu bringen. Zu ihrem Entsetzen lauert die Gefahr in der Nähe. Die junge Megan Turner (Jamie Lee Curtis) ist am Ziel ihrer Träume. Endlich ist sie Polizistin in New York. Bei ihrem ersten Einsatz eskaliert die Situation: Sie wird Zeugin eines Überfalls auf einen Supermarkt. Als der Täter die Pistole auf sie richtet, erschießt sie ihn mit mehreren Schüssen. Ein mysteriöser Mörder versetzt unterdessen New York in Angst und Schrecken. Bei seinen Opfern werden Patronenhülsen gefunden, auf denen der Name "Megan Turner" eingraviert ist. Um dem Täter auf die Spur zu kommen, wird Megan erneut eingestellt, doch ihr erster Enthusiasmus ist verflogen. Einziger Lichtblick ist der attraktive Börsenmakler Eugene Hunt (Ron Silver), der unverhofft in Megans Leben getreten ist, und in den sie sich verliebt hat. Als ihr neuer Geliebter ihr jedoch offenbart, er sei im Supermarkt gewesen, als sie den Täter erschoss, kommt ihr ein erster Verdacht: Eugene ist nicht auf der Zeugenliste des besagten Überfalls. Hat er möglicherweise die Waffe des Täters verschwinden lassen? Die Polizei hat nicht genug Beweise, um Eugene festzuhalten, und Megan muss mit ansehen, wie der unberechenbare Psychopath auf freien Fuß gesetzt wird und erneut beginnt, die junge Polizistin zu verfolgen. Er greift Megan im Flur ihres Hauses von hinten an und erschießt dabei ihre Freundin Tracy (Elizabeth Peña). Nirgendwo ist Megan vor Eugene sicher, selbst bei ihren Eltern wartet der Killer auf sie, ein Entkommen scheint unmöglich. Packender Cop-Thriller von bestechender Optik. In metallisch-kalten Farben fotografiert, liefern sich zwei exzellente Schauspieler einen erbarmungslosen Kampf zwischen Mann und Frau, Killer und Polizistin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Lee Curtis (Megan Turner) Ron Silver (Eugene Hunt) Clancy Brown (Nick Mann) Elizabeth Peña (Tracy Perez) Louise Fletcher (Shirley Turner) Philip Bosco (Frank Turner) Kevin Dunn (Stanley Hoyt) Originaltitel: Blue Steel Regie: Kathryn Bigelow Drehbuch: Kathryn Bigelow, Eric Red Kamera: Amir M. Mokri Musik: Brad Fiedel Altersempfehlung: ab 16