ZDF neo 19:30 bis 20:15 Krimiserie Monk Mr. Monk muss in den Wald USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Weil er zufällig Zeuge eines Mafia-Mordes geworden ist, wird Monk vom FBI in einer abgelegenen Waldhütte versteckt. Doch auch in der tiefsten Wildnis kommt er einem Verbrechen auf die Spur. Denn Monk beobachtet in der Nachbarhütte einen Gattenmord. Es ist allerdings schwierig, seine ohnehin schon genervten Begleiter Natalie und Stottlemeyer davon zu überzeugen, dass es sich beim Ableben des Ehemanns von nebenan um einen fast perfekten Mord handelt. Schauspieler: Tony Shalhoub (Adrian Monk) Traylor Howard (Natalie Teeger) Jason Gray-Stanford (Lt. Randall Disher) Ted Levine (Captain Leland Stottlemeyer) Josh Stamberg (Agent Grooms) Faith Prince (Kathy Willowby) Moon Bloodgood (Hayley) Originaltitel: Monk Regie: Jerry Levine Drehbuch: Hy Conrad Kamera: Marshall Adams Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12