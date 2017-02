Zee.One 02:00 bis 03:50 Musikfilm Style IND 2001 20 40 60 80 100 Merken Die College-Studenten Bantu und Chantu verbringen ihre Zeit auf dem Campus in Mumbai hauptsächlich damit, Unfug zu treiben und ihren Mitschülerinnen kostspielige Streiche zu spielen. Als sich ihr Studium dem Ende entgegen neigt, realisieren die beiden, dass sie dringend Geld benötigen um ihren extravaganten Lebensstil fortführen zu können. Das Duo beschließt einfach reich zu heiraten. Dabei stellen Chantu und Bantu schnell fest, dass die Auswahl an potentiellen Frauen mit reichen Vätern auf dem Campus stark begrenzt ist. Nur Rani und Sheena -zwei Mitstudentinnen, kommen in Frage. Doch Bantu und Chantu haben ausgerechnet diesen beiden Mädchen viele Streiche gespielt und stehen dadurch nicht in deren Gunsten. Das Duo schmiedet den perfiden Plan, sich als Frauen zu verkleiden und sich mit Hilfe von gestohlenen Ausweisen in das Studentinnenhostel von Rani und Sheena einzumieten. Als Reshma Chowdhury (Chantu) und Rose Mary Marlowe (Bantu) versuchen die beiden ihren Ruf aufzupolieren. Ausgerechnet durch die gestohlenen Ausweise werden Bantu und Chantu in einen kniffligen Mordfall verwickelt und müssen ihre Machenschaften offenlegen. Heiden-Spaß mit urkomischen Plotwendungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sharman Joshi (Bantu / Rose Mary Marlowe) Sahil Khan (Chantu / Reshma Chowdhury) Riya Sen (Sheena) Shillpi Sharma (Rani) Tara Deshpande (Nikki Malhotra) Darshan Jariwala (College Principal) Originaltitel: Style Regie: N. Chandra

