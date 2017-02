Zee.One 00:20 bis 02:00 Thriller Nh 10 IND 2015 20 40 60 80 100 Merken Das Paar Meera (Anushka Sharma) und Arjun (Neil Bhoopalam) ist nach einem Angriff schwer traumatisiert. Um wieder ins Leben zurückzufinden, organisiert Arjun einen gemeinsamen Road-Trip. Doch jetzt soll der Alptraum erst beginnen? Bei einem Zwischenstopp müssen sie einem Mädchen helfen, das von einer Bande um Satbir (Darshan Kumaar) bedroht wird. Sie können den brutalen Mord nicht mehr verhindern und werden jetzt von Satbir und seiner Gang gejagt. Im Laufe der Hetzjagd wird Arjun schwer verletzt und Meera muss dringend Hilfe holen. Als sie den Polizeichef Ammaji (Deeptil Naval) erreicht, glaubt sie an Hilfe. Jedoch hat sie sich getäuscht. Bei der Rückkehr findet sie Arjun ermordet vor. Der Verlust ihrer großen Liebe treibt sie in einen unerbittlichen Rachefeldzug. Erleben Sie Superstar Anushka Sharma in einer ihrer Paraderollen und bestaunen Sie die Waffen einer Frau. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anushka Sharma (Meera) Ravi Beniwal (Chhote) Siddharth Bharadwaj (Dhulichand) Neil Bhoopalam (Arjun) Tushar Grover (Mukesh) Ritesh Jangid (Toll Naka Guy) Ravi Jhankal (Fauji) Originaltitel: NH 10 Regie: Navdeep Singh Drehbuch: Sudip Sharma Musik: Karan Gour