ZDFinfo 18:00 bis 18:45 Reportage Abzocke Kaffeefahrt Eingeladen und ausgenommen D 2013 Stereo 16:9 Mehr als fünf Millionen Deutsche nehmen jährlich an Busfahrten mit Verkaufsveranstaltungen teil - sogenannte "Kaffeefahrten". Die Veranstalter machen einen Umsatz von geschätzt rund 500 Millionen Euro. Verkauft werden dabei in der Regel Produkte, die meist minderwertig, oft sinnlos, fast immer zu teuer und in manchen Fällen sogar gesundheitsgefährdend sind. Polizeikommissar Bernhard Stitz jagt seit 20 Jahren Kaffeefahrtenveranstalter. ZDFinfo begleitet ihn bei seinen Ermittlungen. Originaltitel: Abzocke Kaffeefahrt Regie: Oliver Matthes