ZDFinfo 16:20 bis 16:50 Dokumentation Den Tätern auf der Spur Einsatz für den Kriminaldauerdienst D 2015 Stereo 16:9 Schnelle Ermittlungen vor Ort gehören zur täglichen Arbeit des Kriminaldauerdienstes KDD in Hannover. Ist das der Grund für die positive Entwicklung der Aufklärungsquote? Die Spurenspezialisten Sabrina W.(30)und Sven F.(27) sind oft die ersten Kriminalisten am Tatort. Sie werden bei allen schweren Delikten tätig, ob nach einem Raub, einem Einbruch oder gar einem Mord. Die "ZDF.reportage" begleitet die Ermittler bei ihren Einsätzen. Originaltitel: Den Tätern auf der Spur Regie: Jennifer Gunia