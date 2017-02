ZDFinfo 05:30 bis 06:15 Dokumentation Mein Bruder, der Terrorist GB 2014 Stereo 16:9 Live TV Merken Robb Leech versucht in seinem zweiten Film über seinen Stiefbruder Rich herauszufinden, was und wer Rich vom radikalen Konvertiten zu einem verurteilten Terroristen hat werden lassen. Richard Dart, jetzt als Salahuddin bekannt, erhielt im April 2013 eine sechsjährige Haftstrafe für die Vorbereitung terroristischer Handlungen. Robbs Reise führt ihn dabei von London zu den bekannten internationalen Brutstätten des radikalen Islamismus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Brother the Terrorist Regie: Robb Leech