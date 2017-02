Bridget Jones hat in dem Anwalt Mark Darcy endlich den Richtigen gefunden. Doch jetzt sieht sich die Mittdreißigerin vor eine noch größere Herausforderung gestellt: diesen auch zu halten! Als ihre Selbstzweifel zurückkehren und mit ihnen ihr Ex-Lover Daniel verstrickt sich Bridget in ein turbulentes Durcheinander aus schlechten Ratschlägen, dummen Missverständnissen und völligen Katastrophen. In Google-Kalender eintragen