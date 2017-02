TNT Comedy 13:00 bis 14:40 Komödie Big Mamas Haus II - Jetzt kommt's richtig dick! USA 2006 16:9 20 40 60 80 100 Merken Undercover-Agent Malcolm Turner ist zurück: In seiner Paraderolle als Hausmädchen schleust sich der FBI-Beamte bei der Familie des Computerexperten Tom Fuller ein. Der steht im Verdacht, einen Computervirus programmiert zu haben, der die nationale Sicherheit in Gefahr bringen könnte. Doch die Ermittlungen verzögern sich, denn Fullers Kinder stellen den Agenten vor unerwartete Probleme. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martin Lawrence (Malcolm / Big Mama) Nia Long (Sherri) Emily Procter (Leah Fuller) Zachary Levi (Kevin) Mark Moses (Tom Fuller) Kat Dennings (Molly) Chloë Grace Moretz (Carrie) Originaltitel: Big Momma's House 2 Regie: John Whitesell Drehbuch: Don Rhymer Kamera: Mark Irwin Musik: George S. Clinton