Das Erste 03:45 bis 05:03 Horrorfilm Irrgarten des Schreckens GB 1972 Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der ambitionierte junge Nervenarzt Dr. Martin (Robert Powell) will eine freie Stelle in einem Landsanatorium für unheilbar Wahnkranke übernehmen und wird mit einem höchst ungewöhnlichen Einstellungsgespräch konfrontiert. Um die diagnostische Qualifikation des unbeleckten Neurologen zu testen, stellt ihm der stellvertretende Chefarzt Dr. Rutherford (Patrick Magee) vier Insassen vor, die nacheinander ihre Geschichte erzählen. Dr. Martin soll herausfinden, wer von ihnen der ehemalige Anstaltsleiter ist, der vor kurzem dem Wahnsinn verfiel und seither Patient in seiner eigenen Klinik ist. Fall 1: Bonnie (Barbara Parkins) hat zusammen mit ihrem Geliebten Walter (Richard Todd) dessen reiche, scheidungsunwillige Gattin Ruth (Sylvia Syms) ermordet. Nun erlebt Bonnie, wie die zerstückelte Leiche der Toten wieder lebendig wurde, um sich zu rächen. Fall 2: Der verarmte Schneider Bruno (Barry Morse) näht auf Anweisung des mysteriösen Mr. Smith (Peter Cushing) einen Anzug, der dessen verstorbenen Sohn ins Leben zurückrufen soll. Als Smith die Arbeit des Schneiders nicht entlohnen will, tötet Bruno den Auftraggeber in Notwehr. Der magische Anzug erweckt eine Schneiderpuppe zum Leben, die Bruno nach dem Leben trachtet. Fall 3: Die tablettensüchtige Barbara (Charlotte Rampling) wird nach einem Entzug rückfällig. Im Drogenrausch erhält sie Besuch von der scheinbar nur in ihrer Vorstellung existierenden Freundin Lucy (Britt Ekland), die aber vermeintlich zwei sehr reale Morde begeht. Fall 4: Der Wissenschaftler Dr. Byron (Herbert Lom) bastelt kleine roboterartige Puppen, mit denen er sich an dem menschenverachtenden Dr. Rutherford rächen will. - Am Ende der Visite angelangt, kommt Psychiater Dr. Martin nicht mehr dazu, seine Diagnose zu stellen. Der unterhaltsame Episodenfilm "Irrgarten des Schreckens" verbindet vier Gruselgeschichten geistreich mit einer Rahmenhandlung. Das Buch zu diesem recht prominent besetzten Thriller stammt aus der Feder von Robert Bloch, der schon die Vorlage zu Alfred Hitchcocks "Psycho" verfasste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Cushing (Mr. Smith) Britt Ekland (Lucy) Charlotte Rampling (Barbara) Robert Powell (Dr. Martin) Herbert Lom (Byron) Patrick Magee (Dr. Rutherford) Barbara Parkins (Bonnie) Originaltitel: Asylum Regie: Roy Ward Baker Drehbuch: Robert Bloch Kamera: Denys N. Coop Musik: Douglas Gamley Altersempfehlung: ab 16