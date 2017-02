Das Erste 01:55 bis 03:43 SciFi-Film Flash Gordon GB, USA 1980 Nach einer Comic-Serie von Alex Raymond Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Erde wird von Katastrophen erschüttert: Erdbeben, Hagel und Flutwellen setzen der Bevölkerung zu, ein mysteriöser Nebel verdunkelt die Sonne, während sich der Mond dem blauen Planeten immer bedrohlicher nähert. Was in der Öffentlichkeit für eine böse Laune der Natur gehalten wird, ist in den Augen des Wissenschaftlers Dr. Hans Zarkov (Chaim Topol) nichts anderes als ein Angriff aus dem Weltall. Um diese allgemein für absonderlich gehaltene Theorie zu beweisen, will Zarkov mit einer eigens dafür konstruierten Rakete in den Weltraum fliegen. Zufällig müssen die amerikanische Reporterin Dale Arden (Melody Anderson) und Flash Gordon (Sam J. Jones), hoch dotierter Quarterback der New York Jets, in der Nähe mit ihrem Flugzeug notlanden. Von Zarkov überlistet, finden sich die beiden kurz darauf im Inneren der Rakete wieder, die zum Flug ins All startet. Ein Wurmloch führt die Raumfahrer zum Planetensystem Mongo, das von dem tyrannischen Imperator Ming (Max von Sydow) mit eiserner Hand regiert wird. Ming, der sich dank eines futuristischen Waffensystems zum Herrscher der Galaxis ernannt hat, will die Erde zerstören, die eine Bedrohung seiner Allmacht darstellt. Mit Hilfe der Geheimpolizei des diabolischen Assistenten, General Klytus (Peter Wyngarde), hält er seine politischen Widersacher - das Volk der Waldmenschen, geführt von Prinz Barin (Timothy Dalton), und das der Falkenmänner unter Prinz Vultan (Brian Blessed) - in Schach. Als Flash Gordon, Dale Arden und Dr. Zarkov auf Mongo landen, werden sie augenblicklich verhaftet. Zarkov wird einer Gehirnwäsche unterzogen, Dale soll Ming als Gespielin dienen und Flash sofort exekutiert werden. Doch es gelingt dem hünenhaften Footballspieler, mit Hilfe von Mings Tochter Prinzessin Aura (Ornella Muti) der Hinrichtung zu entkommen, Dale und Zarkov zu befreien und zu den widerspenstigen Planetenvölkern zu fliehen. Gemeinsam wollen sie eine Revolution gegen den Diktator anzetteln. Der lässt sich jedoch nicht so leicht von seinem intergalaktischen Thron verjagen. Seit der amerikanische Zeichner Alex Raymond 1938 zum ersten Mal einen Comic seines heroischen Weltraumabenteurers veröffentlichte, ist der Name Flash Gordon aus der Trivialkultur nicht mehr wegzudenken. Auf unzählige Bildergeschichten und TV-Serien folgte im Jahre 1980 die erste große Kinoverfilmung unter der Regie des Briten Mike Hodges. Dem naiv-fantasievollen Stil der Vorlage getreu, setzte Hodges für seine poppige Weltraum-Oper auf Slapstick, Selbstironie und einen bewusst überzeichneten Kitsch-Faktor, der sich in kunterbunten Kostümen, Dekors und den anachronistisch anmutenden Tricks äußert. Die Musik der Rockband Queen und die illustre Besetzung mit Kino-Prominenz wie Max von Sydow, Timothy Dalton und Ornella Muti runden den Filmspaß ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sam J. Jones (Flash Gordon) Max von Sydow (Imperator Ming) Ornella Muti (Prinzessin Aura) Melody Anderson (Dale Arden) Timothy Dalton (Prinz Barin) Topol (Dr. Hans Zarkov) Mariangela Melato (Kala) Originaltitel: Flash Gordon Regie: Mike Hodges Drehbuch: Lorenzo Semple Jr. Kamera: Gil Taylor Musik: Queen, Howard Blake Altersempfehlung: ab 12