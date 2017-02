Das Erste 13:00 bis 14:30 Komödie Was glücklich macht D 2009 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nachdem er als Bauleiter über viele Jahre hinweg Großprojekte betreut und die ganze Welt bereist hat, wird Peter (Peter Sattmann) in den Vorruhestand verabschiedet. Zunächst hat er große Pläne für den neuen Lebensabschnitt: Endlich kann er mit seiner Frau Charlotte (Jutta Speidel), einer erfolgreichen Wissenschaftlerin, die ihm schon bald in den Ruhestand folgen will, versäumte Zweisamkeit nachholen und seinen lang ersehnten Roman schreiben. Die Realität erweist sich jedoch bald als weit weniger romantisch: Charlotte hat aufgrund ihres Berufs kaum Zeit für ihren Gatten, und bei seinem Roman kommt Peter nicht einmal über den ersten Satz hinaus. Frustriert verbringt er einen Großteil seiner Zeit in seinem Stammcafé - nicht zuletzt, weil dort die junge Jenny (Katharina Lorenz) arbeitet, die auf sympathische Weise mit ihm flirtet. Als eines Tages sein alter Freund Jens (Peter Meinhardt) überraschend stirbt, droht Peter vollends aus der Bahn geworfen zu werden. Er verbringt seine Tage im Bademantel, Chips essend vor dem Fernseher und bildet sich ein, unter den ersten Anzeichen eines Hirntumors zu leiden - keine einfache Zeit für ihn. Auch Charlotte steckt in einer Zwickmühle, hat sie doch das Angebot bekommen, eine Forschungsgruppe in Brüssel zu leiten, eine Aufgabe, von der sie schon immer geträumt hat. Doch kann sie ausgerechnet jetzt die gemeinsamen Pläne mit Peter auf Eis legen? Sie behält die ganze Angelegenheit erst einmal für sich. Aber natürlich kann eine solche Heimlichtuerei nicht gut gehen: Peter entdeckt zufällig ihr Geheimnis, es kommt zum Streit, aber auch wieder zur Versöhnung. Charlotte nimmt den Job in Brüssel an. Es könnte also alles wieder gut sein, doch etwas ist anders geworden: Das einstige Traumpaar beginnt auseinanderzutreiben. Während sich Charlotte auf ihre Abreise vorbereitet, lässt Peter mit seinen Freunden Ritschi (Guntbert Warns) und Klaus (Thomas Thieme) alte Rockertage wiederaufleben und scheint wie ausgewechselt. Voller Energie stürzt er sich in die Arbeit an seinem Roman - und in den Flirt mit der bezaubernden Jenny - und bemerkt nicht, dass er damit seine glückliche Ehe aufs Spiel setzt. Mit "Was glücklich macht" hat Erfolgsregisseur Matthias Tiefenbacher eine geistreiche Beziehungskomödie inszeniert. In einer gelungenen Mischung aus Humor, Gefühl und ernsten Zwischentönen erzählt der Film von einem eingespielten Ehepaar, das plötzlich lernen muss, mit einer völlig neuen Lebenssituation umzugehen. Die Hauptrollen spielen Peter Sattmann und Jutta Speidel. In weiteren Rollen sind Katharina Lorenz, Guntbert Warns und Thomas Thieme zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Sattmann (Peter) Jutta Speidel (Charlotte) Cornelia Schmaus (Karin) Thomas Thieme (Klaus) Edda Leesch (Gabi) Guntbert Warns (Ritschi) Katharina Lorenz (Jenny) Originaltitel: Was glücklich macht Regie: Matthias Tiefenbacher Drehbuch: Edda Leesch Kamera: Pascal Mundt Musik: Thomas Osterhoff Altersempfehlung: ab 6