Das Erste 07:30 bis 07:55 Reportage Paula und die wilden Tiere Wie brüllt der Brüllaffe? D 2014 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Paula streift durch den dicht bewachsenen Regenwald Costa Ricas. Plötzlich zerreißt ein lautes, furchteinflößendes Gebrüll die tropische Stille. Paula ist starr vor Schreck. Was für ein Tier mag das gewesen sein? Das klang beinahe wie ein Löwe, doch die gibt es in Mittelamerika ja gar nicht. Paulas Blick in die Baumkronen offenbart ihr die Schreihälse: eine Gruppe Brüllaffen turnt durch die Wipfel, auf der Suche nach saftigen Blättern und Früchten. Um ihr Revier zu markieren und Feinde abzuschrecken, brüllen und bellen sie in den Urwald. Unfassbar, dass diese kleinen Affen einen so unbeschreiblichen Radau machen können. Wie das möglich ist, will die Reporterin umgehend herausfinden. Paula macht im Dschungel die Bekanntschaft mit Tiertrainerin Nadja und ihrer Affenschule. Verletzte oder verwaiste Brüllaffen, Klammeraffen und Kapuzineraffen werden bei Nadja gepflegt und auf ihre Auswilderung vorbereitet. Sie müssen Klettern lernen, Futter suchen und mit ihren Artgenossen klarkommen. Am besten geht das beim Spielen und Raufen. Paula kann sich vor herumtobenden jungen Affen auf ihrem Kopf kaum retten. Den Tag über ist Paula mit den Affen im Wald. Nachmittags kommen die Affen in die sichere Tierstation, wo sie die Nacht verbringen. Auch hier hört der Spaß nicht auf. Die Affen bekommen ihr Fläschchen und jede Menge Streicheleinheiten. Beim Fangen-Spielen mit einem Klammeraffen zieht Paula eindeutig den Kürzeren. Kein Wunder: Der Affe hat nicht nur lange Arme und Beine zum Klettern, sondern zusätzlich einen genialen Greifschwanz, mit dem er sich überall festhalten kann - wie eine Art Sicherheitsseil. Zu Paulas Überraschung bekommt sie von einem Affen auch noch eine neue Frisur verpasst - zum Brüllen komisch! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Paula Paulussen Originaltitel: Paula und die wilden Tiere Regie: Christiane Streckfuß, Sylvia Obst Drehbuch: Ben Wolter Musik: Harald Reitinger, Uli Fischer

