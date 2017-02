National Geographic People 00:05 bis 00:25 Dokumentation Secret Lives of Americans USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Für Freunde und Familie ist Mike ein Mann aus Stahl. Doch hinter der harten Schale verbirgt sich ein weicher, verletzlicher Kern. Der 48-jährige Bauarbeiter zeigt einfach ungern seine Gefühle, weil er Angst hat, dass andere ihn für einen Schwächling halten. Genau aus diesem Grund verheimlicht er seit zwei Jahren, dass er Krebs hat. Sein Tumor ist zu groß, um operativ entfernt zu werden. Als Alternative bleibt eine Chemotherapie, deren Erfolgsaussichten allerdings begrenzt sind. In dieser Situation benötigt Mike dringender denn je die Unterstützung seiner Liebsten: Er muss ihnen die Wahrheit sagen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Secret Lives of Americans