National Geographic People 19:30 bis 20:15 Dokumentation Malaysias Fusionsküche SIN 2016 Stereo 16:9 HDTV Viet Pham ist Koch mit Leib und Seele - und immer auf der Suche nach neuen Inspirationen. In "Fusion Forager" verschlägt es ihn an die Nordostküste Malaysias. Hier erforscht er die regionale Küche mit all ihren typischen Zutaten. Sein Abenteuer führt Viet Pham von der Stadt in den Regenwald, aufs Meer hinaus und in entlegene Ecken im Landesinneren. Schließlich wird er bei seinem kulinarischen Trip sogar mit seiner eigenen dramatischen Familiengeschichte konfrontiert. Doch langsam läuft ihm die Zeit davon: Immerhin muss er in nur einer Woche ein neues Gericht kreieren, das seinen hohen Ansprüchen genügt. Originaltitel: Fusion Forager