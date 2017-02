National Geographic People 17:55 bis 18:40 Dokumentation Kimi Werner: Freigetaucht SIN 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Smartphone, Internet, SUV - sind es materielle Dinge wie diese, die uns glücklich machen? Nein, glaubt Kimi Werner. Die Profi-Speerfischerin hat sich von den vermeintlichen Vorzügen der modernen Zivilisation komplett gelöst und führt ein einfaches Leben im Einklang mit der Natur. Vor allem aber ist sie rundum glücklich - und daran lässt sie andere gerne teilhaben. So postet die Hawaiianerin in den sozialen Medien regelmäßig atemberaubende Aufnahmen von ihren Tauchgängen. Ihre Mission ist es, den Menschen zu zeigen, wie wichtig die Verbindung zur Natur ist. "Kimi Werner: Freigetaucht" begleitet sie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Living Free With Kimi Werner