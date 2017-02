Kinowelt 23:55 bis 01:30 SciFi-Film Cube 2: Hypercube CDN 2002 16:9 20 40 60 80 100 Merken Für acht Menschen wird ein Albtraum Realität. Sie werden aus ihrem Alltag gerissen und wachen auf, gefangen in einer grell erleuchteten, würfelartigen Zelle. Keiner weiß, wie und aus welchem Grund er hierher gebracht wurde. Doch es wird ihnen sehr rasch klar, dass ihr Leben bedroht ist. Denn das Gefängnis, in dem sie sich wieder finden, ist ein Hypercube - ein riesiges, vierdimensionales Labyrinth, dem man nur entkommen kann, wenn man den Code knackt. Kate, Sasha, Jerry und die anderen erkennen, dass sie nur gemeinsam eine Chance haben, den Ausgang zu finden. Und sie haben keine Zeit zu verlieren, denn die einzelnen Zellen des Hypercubes sind mit einem tückischen Fallensystem ausgestattet, das - einmal ausgelöst - einen grauenvollen Tod nach sich zieht. Doch noch ehe sie in der Lage sind, ihre ganz speziellen Fähigkeiten und Kräfte zu bündeln, läuft einer unter ihnen Amok. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kari Matchett (Kate Filmore) Geraint Wyn Davies (Simon Grady) Neil Crone (Jerry Whitehall) Barbara Gordon (Mrs. Paley) Matthew Ferguson (Max Reisler) Grace Lynn Kung (Sasha) Lindsey Connell (Julia) Originaltitel: Cube 2: Hypercube Regie: Andrzej Sekula Drehbuch: Sean Hood, Ernie Barbarash, Lauren McLaughlin Kamera: Andrzej Sekula Musik: Norman Orenstein Altersempfehlung: ab 16