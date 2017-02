Kinowelt 22:05 bis 23:55 Drama Der unsichtbare Tod NZ, USA 1994 16:9 20 40 60 80 100 Merken Mike Starwood, Captain bei der US-Marine in Neuseeland und gerade von einem Einsatz zurückgekehrt, bekommt den Befehl, den mysteriösen Mord an einem jungen Soldaten aufzuklären, der mit einem Fleischerhaken getötet wurde. Ein Ehering in der Tasche und das Foto eines Mädchens sind Mikes einzige Hinweise in dem Fall, der ihm bald die Bekanntschaft mit der attraktiven Krankenschwester Kelly einbringt. Kelly untersucht das plötzlich häufige Auftreten einer seltenen Geschlechtskrankheit, die ihren Ausgang bei einem angesehenen Politiker und einem verschwundenen Mädchen genommen hat. Gemeinsam nehmen sie die Suche nach dem Mörder auf und stoßen auf einen komplizierten Kriminalfall, der bis in die höchsten Ränge der Armee reicht. Sie riskieren dabei ihr Leben und ihre Liebe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Goldwyn (Capt. Michael Starwood) Kerry Fox (Kelly Towne) Robert Loggia (Cmdr. Conrad Dart) Rod Steiger (Gen. Frank Zane) John Bach (Austin Leech) Katie Wolfe (Rose Mitchell) Tony Barry (James Patrick Carroll) Originaltitel: The Last Tattoo Regie: John Reid Drehbuch: Keith Aberdein Kamera: John Blick Musik: John Charles