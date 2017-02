Kinowelt 16:25 bis 18:15 Drama C'est la vie F 2008 16:9 20 40 60 80 100 Merken Marie-Jeanne und Robert haben drei Kinder: Albert, Raphaël und Fleur. Eine ganz normale Familie, aber auch fünf unterschiedliche Menschen an jeweils anderen Wendepunkten ihres Lebens. Mit Albert, Fleur und Raphaël verliebt man sich und wird erwachsen, mit Marie-Jeanne und Robert durchlebt man die Höhen und Tiefen als Ehepaar und Eltern. Entscheidende Tage, nach denen nichts mehr so ist, wie es einmal war. Rèmi Bezançons turbulente Familiengeschichte berührte mit ihrem liebenswert-melancholischem Charme die Herzen von Millionen Franzosen. Dank herausragender Schauspielleistungen und einem mitreißenden Soundtrack entwickelte sich die gefühlvolle Tragikomödie auch in Deutschland zum absoluten Publikumsliebling. Der Film gehörte mit drei Césars zu den strahlenden Siegern der Preisverleihung: Déborah François und ihr Filmbruder Marc-André Grondin wurden als Beste Newcomer geehrt, Sophie Reine für den Besten Schnitt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jacques Gamblin (Robert Duval) Zabou Breitman (Marie-Jeanne Duval) Déborah François (Fleur Duval) Marc-André Grondin (Raphaël Duval) Pio Marmaï (Albert Duval) Roger Dumas (Pierre Duval) Cécile Cassel (Prune) Originaltitel: Le premier jour du reste de ta vie Regie: Rémi Bezançon Drehbuch: Rémi Bezançon Kamera: Antoine Monod Musik: Sinclair Altersempfehlung: ab 12