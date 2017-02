Kinowelt 14:55 bis 16:25 Thriller Die Uhr läuft ab GB 1974 16:9 20 40 60 80 100 Merken Bei einem Überfall auf die britische Botschaft in Stockholm befindet sich der Botschafter nun als Geisel in der Hand von Terroristen. Sie fordern die Freilassung von sechs gefangenen Mitstreitern und freies Geleit. Ihre Flucht mit einem gekaperten Flugzeug steht unter keinem guten Stern. Der Pilot beweist stählerne Nerven und landet die Maschine so unsanft, dass vor dem Weiterflug größere Reparaturen nötig werden. Colonel Nils Tahlvik, Chef des schwedischen Sicherheitsdienstes, gewinnt kostbare Zeit. Er versucht, die Hintergründe des Komplotts aufzudecken - und stößt auf Erstaunliches. Fest entschlossen, nicht noch weitere Opfer des Geiseldramas heraufzubeschwören, geht er selbst an Bord. Rasanter Action-Thriller mit Sean Connery und Richard Harris. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sean Connery (Col. Nils Tahlvik) Ian McShane (Ray Petrie) Jeffrey Wickham (Capt. Frank Barnes) Isabel Dean (Mrs. Palmer) John Quentin (Martin Shepherd) James Maxwell (Bernhard) William Fox (Ferris) Originaltitel: Ransom Regie: Caspar Wrede Drehbuch: Paul Wheeler Kamera: Sven Nykvist Musik: Jerry Goldsmith