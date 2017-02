Kinowelt 13:15 bis 14:55 Drama Shadow Dancer IRL, GB 2012 16:9 20 40 60 80 100 Merken Unerbittlich führt der radikale Arm der IRA seinen Krieg gegen Großbritannien. Mit zunehmend harten Bandagen wird gekämpft, auch vor Bombenanschlägen gegen unschuldige Zivilisten wird nicht mehr zurückgeschreckt. Nachdem ihr Bruder von britischen Sicherheitskräften getötet wurde, hat sich auch Colette dem Kampf gegen die Besatzer angeschlossen. Selbst als sie Mutter wird, ist sie immer noch in vorderster Front mit dabei. Doch dann wird sie erwischt, als sie eine Bombe in der Londoner U-Bahn platzieren will. Jetzt steht sie vor der Wahl: Entweder sie verrät ihre Familie und ihre Freunde. Oder sie wandert ins Gefängnis. Ein ebenso packender wie brisanter Crime-Thriller mit absoluter Topbesetzung! "Effektiv wie kaum ein Film zuvor" (Quelle: Comingsoon.net) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barry Barnes (Gerry Senior) Maria Laird (Young Collette) Ben Smyth (Sean) Brid Brennan (Ma) Jamie Scott (Young Gerry) Bradley Burke (Young Connor) Andrea Riseborough (Collette) Originaltitel: Shadow Dancer Regie: James Marsh Drehbuch: Tom Bradby Kamera: Rob Hardy Musik: Dickon Hinchliffe Altersempfehlung: ab 12