Kinowelt 06:15 bis 08:15 Komödie Louis, der Geizkragen F 1980 16:9 20 40 60 80 100 Merken Frankreich im 17. Jahrhundert: Harpagon ist ein echter Geizhals. Er drückt sich in der Kirche vor der Kollekte, trägt immer das selbe und streitet mit seinem Personal ständig über neue Ausgaben. Sein Ziel ist es, sein sowieso schon riesig großes Vermögen zu bewahren und zu vergößern. Dieses bewahrt er in einer Truhe auf, welche er in seinem Garten vergraben hat. Von der Unversehrtheit dieser Truhe vergewissert er sich mindestens einmal pro Tag. Vor allem Harpagnons Kinder, Tochter Elise und Sohn Cléante haben unter dem Geiz des Vaters schwer zu leiden. Elise soll den 50-jährigen Anselme heiraten, da er unter allen zur Auswahl stehenden Kandidaten der einzige ist, der bereit ist auf die Mitgift zu verzichten. Für seinen Sohn ist eine ältere, jedoch sehr wohlhabende Witwe vorgesehen. Er selbst hat ein Auge auf die junge Nachbarstochter Marianne geworfen, die er hofft, mit Hilfe der Kupplerin Frosine für sich gewinnen zu können. Doch auch sein Sohn Cléante, der ebenso wenig mit den Heiratsplänen, die sein Vater für ihn hat, einverstanden ist wie seine Schwester, ist in die schöne Marianne verliebt. Elise möchte lieber Harpagons Hofmeister heiraten. Die vier verbünden sich mit Frosine, die von Harpagon um ihren Kupplerlohn betrogen wurde, und planen diesen an seiner verwundbarsten Stelle zu treffen. "Louis, der Geizkragen" ist eine Adaption des Lustspiels "Der Geizige" (1668) von Molière. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Louis de Funès (Harpagon) Frank David (Cléante) Hervé Bellon (Valère) Georges Audoubert (Anselme) Guy Grosso (Brindavoine) Michel Galabru (Jakob) Claire Dupray (Elise) Originaltitel: L'avare Regie: Louis De Funès , Jean Girault Drehbuch: Louis De Funès , Jean Girault Kamera: Edmond Richard Musik: Jean Bizet Altersempfehlung: ab 6

