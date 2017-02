Disney Cinemagic 01:20 bis 02:50 Komödie Auch Engel spielen Baseball USA 2000 Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken Laurel (Brittney Irvin) macht sich Sorgen um ihren Dad. Eddy (Patrick Warburton) ist Profi-Baseballer, doch seine Karriere scheint im Moment unter einem schlechten Stern zu stehen. Laurel erkennt den wahren Grund für seine Krise und bittet den Himmel um Hilfe: Tatsächlich meldet sich bald der Engel Bob (David Alan Grier) zur Stelle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patrick Warburton (Eddie "Steady" Everett) Britt Irvin (Laurel Everett) Kurt Fuller (Simon) Rebecca Jenkins (Claire Everett) Duane Davis (Randy Fleck) Beau Starr (Gus Keeler) Colin Fox (The Devil) Originaltitel: Angels in the Infield Regie: Robert King Drehbuch: Garrett K. Schiff, Robert King, Holly Goldberg Sloan Kamera: James Gardner Musik: Ira Newborn