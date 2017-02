Disney Cinemagic 14:00 bis 15:25 Trickfilm Ooops! Die Arche ist weg... D, B, LUX, IRL 2015 Stereo Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der junge Nestrier Finny und das Grymp-Mädchen Leah versäumen durch ein Missgeschick die Abfahrt der Arche Noah und bleiben ganz allein zurück. Das bedeutet: Arche weg - Eltern weg - Sintflut da! Notgedrungen begeben sich die beiden Kids als Weggefährten wider Willen auf eine verrückte Reise, immer der Arche hinterher, denn nur im Team und mit viel Mut und Geschick können sie dieses lustige und spannende Abenteuer bestehen. Auf der Arche hingegen setzen Nestrier-Papa Dave und Grymp-Mama Kate mit List und Einfallsreichtum alles daran, ein Wendemanöver zu starten, um ihren Nachwuchs zu retten. Habt ihr euch nicht auch schon mal gefragt, was eigentlich mit all den Lebewesen passiert ist, die damals die Arche verpasst haben? Der junge Nestrier Finny und das Grymp-Mädchen Leah versäumen durch ein dummes Missgeschick den Stapellauf des gigantischen Schiffes und bleiben ganz allein zurück. Arche weg - Eltern weg - Sintflut da! Notgedrungen begeben sich die beiden Kids als Weggefährten wider Willen auf eine verrückte Heldenreise, immer der Arche hinterher, denn nur im Team und mit viel Mut und Geschick können sie dieses lustige und spannende Abenteuer bestehen. Auf der Arche hingegen setzen Nestrier-Papa Dave und Grymp-Mama Kate - krank vor Sorge um ihre Kinder - mit List und Einfallsreichtum alles daran, ein Wendemanöver zu starten, um ihren Nachwuchs zu retten. Eine turbulente Odyssee beginnt und macht OOOPS! DIE ARCHE IST WEG... zum lustigsten Sintflutabenteuer aller Zeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Christian Ulmen (Dave) Maximiliane Häcke (Leah) Katja Riemann (Kate) Tetje Mierendorf (Herr Griffin) Anja Topf (Frau Griffin) Helmut Gauß (Löwe) Originaltitel: Ooops! Noah is Gone... Regie: Toby Genkel, Sean McCormack Drehbuch: Mark Hodkinson, Richard Conroy, Toby Genkel Musik: Stephen McKeon