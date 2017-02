Disney Cinemagic 13:10 bis 13:35 Trickserie Disneys Tarzan Der Jungbrunnen USA 2001 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein Kollege von Professor Porter, Doctor Doyle, kommt nach Afrika, um mit ihm eine gemeinsame Studie zu machen. Als der Professor aber feststellt, daß Kollege Doyle eine Frau ist, verliebt er sich schnell in die erfahrene aber zarte Professorin. Als er dann von einer Thermalqualle erfährt, die die Bewohner des Waziri-Starnmes Hunderte von Jahren loben läßt, entschließt er sich, die Quelle zu finden, um sich für seine etwas jüngere, weibliche Kollegin jugendlicher zu machen. Nur befindet sich diese Quelle hoch auf einem Berg, wo es zu dieser Jahreszeit kalt und schneebedeckt ist. Trotz vieler Warnungen, bricht Porter mit Tantor frühmorgens heimlich vom Lager auf, um den Berg zu erklimmen und seine Jugend wieder zu erlangen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Legend of Tarzan Regie: Steve Loter