Drogen, Überfälle und Schießereien stehen in South Central Los Angeles auf der Tagesordnung. Inmitten des spannungsgeladenen Ghettos versucht Furious, seinen Sohn Tre zu einem anständigen Menschen zu erziehen. Tres Freunde hingegen halten nur wenig von Recht und Ordnung und stürzen das gesamte Viertel in einen blutigen Straßenkrieg. In Google-Kalender eintragen