Tom Stall führt mit seiner Familie ein beschauliches Leben in einer Kleinstadt. Als Tom eines Tages von zwei Männern überfallen wird, erschießt er die Räuber in Notwehr. Medien und Bevölkerung feiern ihn als Helden, doch das weckt auch die Aufmerksamkeit seiner ehemaligen Partner. Um seine Familie vor den Verbrechern zu schützen, muss Tom sich mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen. In Google-Kalender eintragen