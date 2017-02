TNT Film 08:25 bis 10:30 Abenteuerfilm Der Schatz der Sierra Madre USA 1948 Nach dem Roman von B. Traven 20 40 60 80 100 Merken Der völlig abgebrannte Fred C. Dobbs dieser nicht zur Auszahlung des Lohns. Gemeinsam mit einem Leidensgenossen beraubt Fred seinen Boss. Die Erzählung von einer Goldader lockt ihn und zwei weitere Abenteurer in die Wildnis. Doch nach der anfänglichen Euphorie beginnen Habgier, Misstrauen und Feindseligkeit die Gefährten zu entzweien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Humphrey Bogart (Dobbs) Walter Huston (Howard) Tim Holt (Curtin) Bruce Bennett (Cody) Barton MacLane (McCormick) Alfonso Bedoya (Gold Hat) Arturo Soto Rangel (Presidente) Originaltitel: Treasure of Sierra Madre Regie: John Huston Drehbuch: John Huston Kamera: Ted D. McCord Musik: Max Steiner Altersempfehlung: ab 12