Silverline 02:00 bis 03:30 Krimi The Girl Next Door USA 2007 Nach dem gleichnamigen Roman von Jack Ketchum 20 40 60 80 100 Merken Sommer 1958: In einer kleinen, ruhigen amerikanischen Vorstadt lebt der 12-jährige David, dessen Nachbarn, gerade zwei Mädchen bei sich aufgenommen haben: Megan und ihre jüngere Schwester Susan. Bei einem Autounfall haben sie gerade ihre Eltern verloren und leben nun bei ihrer psychisch etwas labilen Tante Ruth. David freundet sich mit dem älteren der beiden Mädchen an und verliebt sich in sie. Er bemerkt, dass die Anwesenheit der Mädchen im Nachbarhaus bald zu Missgunst und Abneigung bei der Tante führt. Ruths Feindseligkeit den Mädchen gegenüber eskaliert von verbalen Attacken zu körperlichen Übergriffen. Das Schockierende ist, dass auch die drei kleinen Söhne der Tante involviert zu sein scheinen. David beginnt, der Sache auf den Grund zu gehen - eine Entscheidung, die sein Leben für immer verändern soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Atherton (Adult David Moran) Blythe Auffarth (Meg Loughlin) Blanche Baker (Ruth Chandler) Kevin Chamberlin (Officer Jennings) Dean Faulkenberry (Kenny) Gabrielle Howarth (Cheryl Robinson) Benjamin Ross Kaplan (Donny Chandler) Originaltitel: The Girl Next Door Regie: Gregory Wilson Drehbuch: Daniel Farrands, Philip Nutman, Jack Ketchum Musik: Ryan Shore Altersempfehlung: ab 18

