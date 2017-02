Silverline 05:30 bis 07:30 Actionfilm Confession of Murder COR 2012 Nach dem Roman von Hans Jakob Christoph von Grimmelshausen 20 40 60 80 100 Merken Nachdem seine bestialischen Morde verjährt sind, veröffentlicht Lee Du-seok eine skandalöse Autobiografie. In dieser beschreibt er all seine Morde mit großem Detailreichtum. Detective Choi, dem Lees Mordserie nach 15 Jahren immer noch schlaflose Nächte bereitet, ist entsetzt und nimmt den Fall wieder auf. Auch Han Ji-soo, die damals ihre Tochter an Lee verlor, schwört blutige Rache. Unterdessen taucht jedoch ein weiterer Serienkiller auf. Choi muss sich fragen, wie eng Buch und Realität beieinanderliegen und ob er tatsächlich auf der Jagd nach dem richtigen Killer ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jae-yeong Jeong (Detective Choi) Yeong-ae Kim (Han Ji-soo) Park Si-hoo (Lee Du-sok) Won-Young Choi (Jung Tae-Suk (victim's brother)) Gwang Jang (Bureau chief) Originaltitel: Nae-ga Sal-in-beom-i-da Regie: Byeong-gil Jeong Drehbuch: Byeong-gil Jeong Musik: Kim Woo-Geun Altersempfehlung: ab 16