Spiegel TV Wissen 20:15 bis 21:00 Dokumentation Volkssport Angeln D 2017

Mehr als 5 Millionen Menschen greifen in Deutschland regelmäßig zur Rute. Angler suchen neben dem Naturerlebnis, Ruhe und Entspannung. Über allem steht aber die große Frage: wie kommt der Fisch an den Haken? Die Angelsport-Branche hat den Bedarf erkannt und aufgerüstet: mit Echolot, Präzisionsrollen und bunten Kunstködern geht es den Fischen an die Kiemen. Das Geschäft boomt.