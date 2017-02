Spiegel TV Wissen 17:35 bis 18:35 Dokumentation Schlaflos in Schüttorf - Nachtschicht in Deutschlands größter Disco D 2015 Merken Schlaflos in Schüttorf - Das Index in Niedersachsen ist ein Party-Tempel der Superlative. Auf dem ca. 5.000 Quadratmeter großen Disco-Areal gibt es fünf Tanzclubs und 27 Bars - 10.000 Gäste feiern hier jedes Wochenende. Weitere Highlights: eine sechs Meter hohe Kletterwand und die weltgrößte Eisbar mit einer 35 Meter langen Bobbahn. SPIEGEL TV WISSEN blickt hinter die Kulissen der Großraumdisco. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schlaflos in Schüttorf - Nachtschicht in Deutschlands größter Disco