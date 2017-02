Spiegel TV Wissen 13:00 bis 13:55 Dokumentation Mission Arabische Wüste GB 2013 Merken In dieser Folge reisen Ben und James in den Oman. Anders als ihr Vorbild Wilfred Thesiger wollen sie sich alleine durchschlagen. Doch in der Vorbereitungsphase kommt ihnen jede Hilfe recht. Mussalem al Mahri soll ihnen als Mentor alle Tricks und Kniffe beibringen. Er hilft ihnen dabei, die passenden Kamele für die Expedition auszuwählen und sich wie echte Beduinen einzukleiden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie