Spiegel TV Wissen 07:20 bis 07:45 Dokumentation Wendepunkte Albtraum in der Südsee - Heike Dorsch D 2013 Merken Für Heike Dorsch endete eine Weltumsegelung zusammen mit ihrem damaligen Lebensgefährten in einem Albtraum. Im Oktober 2011 wird ihr Freund auf einer Südseeinsel von einem Einheimischen ermordet und zerstückelt. Der Mörder fesselt und bedroht auch Heike Dorsch, die nur knapp überlebt. Sie kehrt nach Deutschland zurück und steht vor dem Nichts. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Wendepunkte

