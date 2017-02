Sky 1 05:05 bis 06:10 Comedyserie Lass es, Larry! The Grand Opening USA 2002 Stereo 16:9 HDTV Merken Kurz vor der Eröffnung von "Bobos Restaurant" findet Larry (Larry David) heraus, dass sein Restaurant-Chef eine Perücke trägt. Nun kann er dem Mann nicht mehr trauen und sucht Ersatz. Larry vetraut Männern, die zu ihrer Glatze stehen, weil er selbst kaum Haare auf dem Kopf hat. Als er den neuen Chef nach diesem Kriterium aussucht, übersieht er, dass der Mann an Tourette leidet. Dies führt zu einer besonderen Eröffnung des Lokals. - Letzte Episode der dritten Staffel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Larry David (Larry David) Cheryl Hines (Cheryl David) Jeff Garlin (Jeff Greene) Richard Lewis (Richard Lewis) Susie Essman (Susie) Michael York (Michael York) Shelley Berman (Nat David) Originaltitel: Curb Your Enthusiasm Regie: Robert B. Weide Drehbuch: Larry David Kamera: Bradley Sellers, Bill Sheehy Musik: Wendall J. Yuponce Altersempfehlung: ab 12