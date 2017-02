Sky Bundesliga 05:30 bis 07:30 Fußball Fußball: 2. Bundesliga Erzgebirge Aue - SpVgg Greuther Fürth, 20. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Viel Kampf und Krampf, aber wenig Fußball bot Aue beim 0:2 in Sandhausen und bleibt mit 16 Punkten Vorletzter. "Es war das Spiel, was ich erwartet habe. Beide Mannschaften haben wenige Chancen herausgespielt. Wenn du gegen Sandhausen einmal 0:1 zurückliegst, wird das für alle Mannschaften schwer", sagte Trainer Pavel Dotchev. Schwer in Fahrt zeigte sich Greuther Fürth gegen den Aufstiegsfavoriten Hannover. 4:1 fertigte das "Kleeblatt" die "Roten" ab und verschaffte sich mit sieben Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz viel frische Luft im Abstiegskampf. "Wichtig ist die taktische Disziplin", kommentierte Coach Janos Radoki, "wir waren unglaublich aggre In Google-Kalender eintragen Bildergalerie