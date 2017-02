Jane (Natalie Portman) ist geschockt, als ihr Mann Bill (Noah Emmerich) schwer verletzt nach Hause kommt. Die Verbrecherbande "Bishop Boys", mit der sich Bill einst einließ, übt Vergeltung - und hat es nun auch auf Bills Familie abgesehen. Doch Jane will ihre Ranch bis aufs Blut verteidigen und wappnet sich zum großen Showdown. Ausgerechnet ihr Ex-Liebhaber Dan (Joel Edgerton) soll ihr helfen. - Action-Western mit Hollywood-Darling Natalie Portman in einer überraschend harten Rolle. In Google-Kalender eintragen