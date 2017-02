Die zwei Cops Waters und Stone (Elijah Wood, Nicolas Cage) bessern sich in Las Vegas mit illegalen Geschäften ihren Lohn auf. Als sie zufällig von einem mit Bargeld gefüllten, geheimen Tresor im Kühlraum eines Supermarkts erfahren, wittern sie den großen Coup. Doch der Plan läuft schief: Als sie herausfinden, was tatsächlich in dem Safe versteckt ist, geraten sie mächtig in die Bredouille. - Fintenreicher Crime-Thriller, stark besetzt mit Nicolas Cage und Elijah Wood als korrupte Cops. In Google-Kalender eintragen